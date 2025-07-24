Казахстан и Китай запускают пилотный проект «Умная таможня»

Между пограничными пунктами будут курсировать беспилотные грузовики.

В рамках укрепления казахстанско-китайского экономического сотрудничества началась реализация инновационного пилотного проекта «Умная таможня» на пограничных пунктах пропуска «Бахты» (РК) — «Покиту» (КНР). Важным элементом инициативы станет запуск беспилотных грузоперевозок, направленных на повышение эффективности и цифровизацию таможенной логистики.

Проект согласован в ходе рабочей встречи председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жандоса Дуйсембиева и секретаря партийного комитета города Тачэн (Синьцзян-Уйгурский автономный район) господина Чжи Сяньвэя. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную работу над проектом, координацию действий и обмен опытом в области цифровизации таможенных и логистических процессов.

«Умная таможня» включает несколько современных решений, которые сделают пересечение границы быстрее и удобнее. Вместо водителей грузы будут перевозить беспилотные машины, которые смогут автоматически пересекать границу.

Кроме того, запущена единая электронная декларация, которую признают обе страны, а оформление документов и сопровождение грузов станет полностью цифровым. Грузы смогут двигаться круглосуточно, почти без участия людей, благодаря автоматической навигации и системам контроля.

Ожидаемый эффект:

— увеличение объема грузопотока до 10 млн тонн в год;

— значительное сокращение времени на таможенное оформление;

— снижение транспортных издержек;

— повышение прозрачности и безопасности логистических операций;

— разгрузка автомобильной инфраструктуры и развитие логистических хабов;

— стимулирование экспорта аграрной продукции, включая зерно, масличные культуры, мясо и переработанные товары.

«Умная таможня» поможет обновить инфраструктуру на границе, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции. Проект также позволит увеличить торговлю с Китаем и укрепит роль Казахстана как важного транзитного центра в Центральной Азии.