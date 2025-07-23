В правительстве рассмотрели меры по совершенствованию миграционной политики

Олжас Бектенов поручил усилить цифровой контроль.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы совершенствования миграционной политики в рамках исполнения поручений Президента, озвученных на прошедшем заседании Совета Безопасности.

С докладом выступила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова. О мерах по систематизации миграционного контроля в стране доложил заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов, об интеграции информационных систем в сфере миграции — министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, с 2023 г. в Казахстане зафиксировано положительное сальдо миграции, что свидетельствует о восстановлении привлекательности страны для проживания и работы. Основной приток населения наблюдается в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Алматинской и Акмолинской областях, а также в Алматы и Астане.

Премьер-министр отметил, что на фоне глобальных геополитических изменений вопросы миграции населения имеют важнейшее значение.

«С учетом поручений Главы государства должна быть выстроена строго регулируемая миграционная политика. Необходимо провести аудит нормативной правовой базы, а также проанализировать функционал государственных органов в сфере миграции. Все проблемные вопросы с нелегальной миграцией, межрегиональной диспропорцией и отсутствием единого учета потоков миграции должны иметь системные и комплексные решения», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечен рост в полтора раза за последние 2 года числа постоянно проживающих иностранцев в Казахстане. В связи с этим подчеркнута важность прозрачного и точного учета миграционных процессов. Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости активного внедрения цифровых инструментов, включая ускоренное введение ID-карты мигранта, которая будет оформляться при пересечении границы и позволит обеспечить сквозной мониторинг передвижения иностранных граждан. До 1 ноября текущего года министерствам труда и социальной защиты населения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено обеспечить запуск Единой цифровой платформы учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных.

Кроме того, Олжас Бектенов подчеркнул значимость регулирования деятельности частных агентств, занимающихся трудоустройством казахстанцев за рубежом. Поставлена задача до конца года внести законодательные изменения, предусматривающие лицензирование их работы и установление механизмов контроля.

По завершении заседания премьер-министр дал ряд поручений:

— Министерству труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными госорганами до 1 октября т. г. внести в правительство проект Концепции миграционной и демографической политики РК. Важно, чтобы документ был созвучен с разрабатываемой Концепцией региональной политики до 2030 г.

— Министерству труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными госорганами внедрить инструменты предварительного опроса этнических мигрантов до их прибытия в страну.

— МВД и всем заинтересованным госорганам обеспечить ужесточение мер административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, в целом усилить вопросы безопасности в сфере миграции.