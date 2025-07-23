Казахстан и Венгрия укрепляют сотрудничество в сфере космических технологий

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК состоялась официальная встреча министра Жаслана Мадиева с делегацией венгерского технологического холдинга 4iG Group.

В ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего взаимодействия в области спутникостроения, обмена данными дистанционного зондирования Земли, развития наземной инфраструктуры, подготовки специалистов и реализации совместных инновационных проектов.

По итогам переговоров состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и 4iG Space and Defence Technologies Private Limited Company, дочерней структурой 4iG Group. Документ предусматривает создание совместной рабочей группы и сотрудничество в области спутниковых технологий, обмена данными, наземной инфраструктуры и подготовки кадров.

В рамках визита делегация 4iG Group также посетила Национальный космический центр, где ознакомилась с деятельностью АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», ТОО «Ghalam», а также с работой сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. Кроме того, гостям была представлена деятельность Национального центра космических исследований и технологий и разработки в области космической науки.

В завершение визита представители 4iG Group были приглашены принять участие в международном форуме Space Days Kazakhstan 2025, который состоится 8–9 сентября 2025 года в Алматы.