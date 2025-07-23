В Алматинской области сельчане остались без мобильной связи и интернета

Чиновники просят их набраться терпения — новую вышку сотовой связи обещают установить в течение нескольких недель.

Жители села Актогай уже месяц страдают без мобильной связи и интернета. Чтобы позвонить, им приходится выходить на трассу. Раньше таких проблем не было, потому что в поселке стояла вышка сотовой связи. Но недавно ее демонтировали, передает Zakon.kz.

Располагалась антенна на водонапорной башне. Зачем ее убрали, никто из местных не знает. В компании, которая владеет водонапорной башней, объяснили, что провайдер установил свое оборудование на их территории незаконно. Поэтому станцию пришлось снести.

«Статья 86 Водного кодекса Республики Казахстан уточняет, что водонапорная башня относится к зоне санитарной охраны. И в радиусе 50 метров на этом участке невозможны строения, сторонние объекты», — прокомментировал конфликт юрист ТОО «Alatau Public Utilities» Данияр Даркенбаев.