Информационная сфера 2025: регистрация СМИ, борьба с противоправным контентом и развитие телепроизводства

Министерство культуры и информации РК подвело итоги за первое полугодие.

В центре внимания — ключевые направления развития медиасферы: регистрация и актуализация СМИ, борьба с противоправным контентом, международное сотрудничество, совместное производство и развитие вещательной инфраструктуры.

Регистрация СМИ

В РК зарегистрировано 4 871 средств массовой информации, из которых 3002 составляют периодические печатные издания, 236 — телеканалы, 98 — радио, 1 231 — информационные агентства и сетевые издания. За первое полугодие 2025 года актуализирован реестр поставленных на учет средств массовой информации, снято с учета 140 (59 газет, 62 журнала и 19 интернет-изданий) средств массовой информации, не функционирующих на территории страны.

Противодействие распространению противоправного контента

С начала 2025 года в сети интернет выявлено 74 130 противоправных материалов, из них удалено 36 667 материалов. На онлайн-платформах было выявлено 49 896 противоправных материалов, из них удалено 12 433 противоправных материалов.

Совместное производство

Первым каналом «Евразия» совместно с российским «Первым каналом» снят 8-серийный художественный сериал «Аллигатор», съемки которого прошли на территории Казахстана. В настоящее время телеканал «Qazaqstan» совместно с турецким телеканалом «Kanal D» снимает 100-серийный телесериал «Қайта оралған Үміт».

Кроме того, на телеканале «24KZ» в партнерстве с китайским телеканалом CCTV-4 в рамках Саммита «Центральная Азия — Китай» состоялась премьера документального фильма о Казахстане под названием «Общий дом». А на телеканале «Хабар» состоялся показ документального фильма «Страна Великой степи и Поднебесная: соседи, партнеры, друзья».

Международное сотрудничество

В рамках партнерства с Euronews представлено 12 выпусков телевизионной программы «Modern Nomads», 6 выпусков «East West Connect», 6 выпусков «Voices from Central Asia» и 3 репортажа «Focus».

Кроме того, с марта по июнь 2025 года в рамках реализации образовательного проекта Euronews Academy в Казахстане прошло четыре профессиональных курса, охватывающих ключевые направления журналистики и медиаменеджмента.

Развитие вещания

В рамках кампании по борьбе с зарубежными спутниковыми устройствами («серые тарелки») с целью стимулирования физических и юридических лиц к приобретению отечественных спутниковых приемных устройств работает программа субсидирования. Министерством культуры и информации РК выделены субсидии на возмещение стоимости более 300 реализованных отечественных спутниковых устройств в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях. Ожидается, что в ближайшее время количество спутниковых устройств у жителей приграничных территорий составит более 3 000 единиц.