ЕАЭС наращивает объемы железнодорожных грузоперевозок с применением цифровых транспортных документов

О важности цифровизации всех возможных отраслей экономики неоднократно говорили лидеры стран «пятерки».

Об этом министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев рассказал в преддверии представления главам правительств государств-членов Евразийского экономического союза ежегодного доклада о реализации плана по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок внутри ЕАЭС и с третьими странами, в частности, с Китайской Народной Республикой.

Ранее о важности цифровизации всех возможных отраслей экономики неоднократно говорили лидеры стран «пятерки». Так, только на июньском заседании Высшего Евразийского экономического совета и приуроченного к нему Евразийского экономического форума в Минске премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подчеркивал, что рассматривает цифровую трансформацию как инструмент устранения барьеров и повышения прозрачности во взаимной торговле. В свою очередь, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отмечал, что интегрированные евразийские транспортно-логистические коридоры должны стать умными, мультимодальными экологичными артериями с единой цифровой платформой администрирования.

«В целом цифровизация и искусственный интеллект входят в перечень приоритетов нашей государственной политики. Электронная коммерция, цифровой документооборот, автоматизированные системы управления и логистики уже стали неотъемлемыми элементами экономик стран ЕАЭС», — констатировал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

В этом контексте деятельность ЕЭК в части цифровизации грузовых железнодорожных перевозок выступает в качестве живого примера соответствующей практической работы, результатом которой является как упрощение процедур и снижение издержек для бизнеса, так и максимальное ускорение движения товаров.

«К 2024 году государства-члены ЕАЭС обеспечили переход на цифровые транспортные документы при железнодорожных перевозках между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией», — отметил Андрей Слепнев.

В частности, между ОАО «Российские железные дороги» и государственным объединением «Белорусская железная дорога» за последние несколько лет достигнут уровень обмена электронными данными не менее 90%, а между казахстанской АО «НК «КТЖ» и железнодорожными перевозчиками России и Кыргызстана такой уровень превысил 80%.

По итогам 2024 года объем перевозок Российской Федерации по электронным документам составил 90% с Республикой Беларусь и 79% с Республикой Казахстан.

Важно также отметить работу, проводимую по переходу на электронные товаросопроводительные документы. Так, со стороны ОАО «РЖД» реализована возможность приема от грузоотправителя/экспедитора электронных товаросопроводительных документов, подписанных электронной подписью, в свои информационные системы с их предоставлением таможенным органам и передачей в государственное объединение «Белорусская железная дорога» для совершения таможенных операций при завершении таможенной процедуры. Эта технология применяется между Россией и Беларусью при перевозках в рамках проекта «Интертран».

В настоящее время проводится межгосударственное тестирование с целью введения в действие общего таможенного процесса «обеспечение обмена электронными документами и/или сведениями между таможенными органами государств-членов ЕАЭС в процессе контроля перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита».

«Помимо цифровизации железнодорожных грузоперевозок между государствами-членами ЕАЭС ведется активная работа с КНР. Объем корректных электронных сообщений между железнодорожными перевозчиками России и Китая по итогам 2024 года составил 90%. Между казахстанскими и китайскими железными дорогами показатель полноты и качества данных, подлежащих электронному обмену, достиг 80-90%», — продолжил министр по торговле ЕЭК.

Он подчеркнул, что важной вехой сотрудничества с КНР в части цифровизации грузоперевозок стало подписание в декабре 2024 года Соглашения о взаимодействии удостоверяющих центров железнодорожных перевозчиков России и Китая по выпуску сертификатов для осуществления трансграничного электронного документооборота. Этот документ обеспечит применение электронной подписи между железными дорогами двух стран.

В конце декабря 2024 года были запущены тестовые безбумажные перевозки между ОАО «РЖД» и ГК «Китайские железные дороги» через погранпереход Забайкальск — Маньчжурия в экспортно-импортном сообщении.

В 2025 году планируется постепенное расширение географии перевозок, которые будут оформляться электронной накладной.

Значимость проводимой ЕЭК работы по цифровизации транспортных коридоров подчеркивают и слова президентов стран-наблюдателей при ЕАЭС, сказанные ими на июньском саммите в Минске. Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил необходимость создания инфраструктуры для укрепления сотрудничества в области цифровых технологий и содействия обмену информацией и новым видам торговли. А Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев отдельно остановился на активном участии страны в важных инициативах ЕАЭС, включая такие проекты и программы, как Евразийский агроэкспресс, развитие электронной торговли, цифровизация грузоперевозок и климатическая повестка.