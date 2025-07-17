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257,5 млрд цифровых тенге выпущено в Казахстане

    Логистический сервис КТЖ доступен в eGov Business

    Функционал предоставляет пользователям новые возможности для удобного и эффективного взаимодействия с АО "НК"КТЖ"" по вопросам логистических услуг.

    17 июля 2025 13:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Главная цель сервиса — улучшить качество логистических услуг. Единое цифровое окно позволяет пользователям использовать множество цифровых инструментов для управления договорами, получения аналитических данных по своим операциям, а также направлять запросы в Call-центр или через социальные сети. Кроме того, теперь клиенты могут не только легко оформлять заявки на услуги, но и отслеживать статус своих грузов в реальном времени, а также оставлять обратную связь о качестве обслуживания.

    Запуск нового функционала стал важным шагом для повышения эффективности логистических процессов. Сервис объединяет услуги АО «НК „КТЖ“» на единой платформе, обеспечивая более быстрый и комфортный доступ к ним.

    Новый сервис был реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и АО «НК „КТЖ“».

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