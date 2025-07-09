Samsung Galaxy Z Fold7 повышает стандарты для всех смартфонов

Samsung Electronics запустила серию складных смартфонов Galaxy Z Fold7 и Z Flip7. В Казахстане стартует предзаказ.

Galaxy Z Fold7 стал еще удобнее, легче и прочнее. Толщина — всего 8,9 мм в сложенном и 4,2 мм в развернутом виде. Устройство оснащено 6,5-дюймовым внешним экраном Dynamic AMOLED с новым соотношением сторон 21:9 и 8-дюймовым основным дисплеем с ультранасыщенным контрастом, глубокими черными цветами и яркими деталями.

Усовершенствованный шарнир в Galaxy Z Fold7 — Armor Flex Hinge — стал еще тоньше и легче, благодаря «дизайну водяных капель» и многорельсовой конструкции, уменьшающей видимые складки и повышающей прочность за счет равномерного распределения нагрузки.

Лучший в своем классе процессор Snapdragon 8 Elite для Galaxy повышает производительность на 41% в NPU, 38% в CPU и 26% в GPU по сравнению с предыдущим поколением. Такая мощность позволяет Galaxy Z Fold7 эффективно выполнять больше AI-задач.

Встречайте лучшие профессиональные возможности камеры Galaxy в складном устройстве, доступные благодаря передовому железу и AI-обработке. Широкоугольная камерав 200 Мп захватывает в 4 раза больше деталей, создавая изображения, которые на 44% ярче. Камера с углом обзора 100° на главном дисплее расширяет кадр — теперь делать групповые селфи гораздо легче.

10-битный HDR обеспечивает большую глубину цвета: видео получаются с более насыщенными цветами, глубоким контрастом и реалистичными деталями.

Galaxy Z Flip7 — компактный AI-смартфон с мультимодальными возможностями, оснащенный новым Flex Window. Легко помещается в карман и предлагает функции Galaxy AI с новым экраном Flex Window от края до края корпуса, флагманскую камеру и ультракомпактный культовый дизайн.

4,1-дюймовый Super AMOLED Flex Window — самый большой внешний экран в серии Galaxy Z Flip — позволит с удобством управлять смартфоном и просматривать контент, не раскрывая устройство. А основной дисплей — 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X — выдает сверхплавное, захватывающее изображение.

Новинки доступны для предзаказа в Казахстане с 9 июля, а официальные продажи стартуют 8 августа. При предзаказе на сайте Samsung.kz доступны:

— 10% скидка при оплате Samsung Pay

— 50% скидка на фирменный чехол

— Выгодный онлайн Trade-in

— Эклюзивный мятный цвет

— Экслюзивная модель с объемом памяти в 1 Тб — Galaxy Z Fold7 1Тб

— 1 год гарантии Samsung Care на замену экрана

— Расширенный доступ к Google AI Pro 26 и 2 Тб облачной памяти на 6 месяцев бесплатно с Galaxy Z Fold7.