Внедрение интеллектуальных транспортных систем обсудили на Евразийском экономическом форуме

С учетом разного уровня внедрения ИТС в государствах ЕАЭС, крайне важно создать бесшовное цифровое пространство ЕАЭС, основанное на унифицированных стандартах и требованиях.

Перспективы внедрения интеллектуальных транспортных систем в государствах Евразийского экономического союза стали предметом обсуждения на рабочей встрече министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбека Кожошева и президента российской Ассоциации по развитию цифровых технологий транспорта «Цифровая эра транспорта» Александра Семкина, состоявшейся на полях Евразийского экономического форума в Минске.

В ходе переговоров министр ЕЭК проинформировал о реализации Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств — членов ЕАЭС, одобренной Советом ЕЭК в январе этого года. Участники встречи обменялись мнениями относительно перечня базовых сервисов, планируемых к реализации, а также унификации требований к форматам информационного взаимодействия ИТС стран Союза.

«С учетом разного уровня внедрения ИТС в наших государствах крайне важно создать бесшовное цифровое пространство ЕАЭС, основанное на унифицированных стандартах и требованиях», — подчеркнул Арзыбек Кожошев.

Стороны договорились продолжить обсуждение указанных вопросов в рамках ежегодного Международного форума «Интеллектуальные транспортные системы России. Цифровая эра транспорта» в сентябре.