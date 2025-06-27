Telegram стал участником Astana Hub

Компания официально получила статус участника ведущего инновационного кластера Центральной Азии.

Сегодня Telegram входит в пятерку самых загружаемых приложений в мире и насчитывает более миллиарда активных пользователей в месяц. Эта независимая технологическая платформа ориентирована на скорость, масштабируемость, стабильность и защиту данных.

Встроенные в Telegram веб-приложения, Mini Apps, позволяют создавать сервисы, маркетплейсы и игры, которые ежемесячно привлекают более 500 миллионов пользователей. В 2024 году была запущена внутренняя валюта Telegram Stars, которую разработчики приложений могут конвертировать в Toncoin. Платформа последовательно следует принципам цифровой безопасности: при регистрации не требуется ввод персональных данных, исходный код открыт, а протоколы шифрования доступны для аудита.

Напомним — в июне 2024 года основатель Telegram Павел Дуров посетил Казахстан по приглашению Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева. В рамках визита он побывал в Astana Hub, ознакомился с инфраструктурой кластера, программами поддержки IT-компаний и потенциалом местного рынка. По итогам визита в Astana Hub был открыт офис Telegram.

Присоединение к экосистеме Astana Hub открывает для Telegram новые возможности для совместных проектов, обмена опытом и развития цифровых продуктов как на внутреннем, так и на глобальном рынках.