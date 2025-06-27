Новинка обошла конкурентов в среднем ценовом сегменте.

Серия HONOR 400 успешно стартовала в Казахстане: за первый уикенд было реализовано свыше 1000 смартфонов. Новинка обошла конкурентов в среднем ценовом сегменте и укрепила позиции HONOR как бренда № 1 среди официально представленных в стране китайских производителей.

Когда смартфон чувствует момент

Флагман HONOR 400 оснащен камерой с сенсором 200 Мп и интеллектуальной системой AI Super Zoom, позволяющей приближать объекты до 30 раз без потери качества. Участникам презентации продемонстрировали, как смартфон улавливает мельчайшие архитектурные детали и делает выразительные портреты в движении благодаря функции AI Portrait Snap.

Фирменный режим Harcourt и технология AI Film Simulation превращают обычные сцены в кадры с выразительной кинематографической атмосферой.

Умный редактор внутри

Особое внимание вызвал встроенный AI-редактор, способный выполнять сложную постобработку прямо в смартфоне: удаление лишних объектов, расширение кадра, автоанимация фото.

Функция Moving Photo Collage позволяет объединить несколько «живых» кадров в один динамичный коллаж — особенно востребованный инструмент у контент-криэйторов.

Больше, чем просто интерфейс

Вся серия работает на базе новой оболочки MagicOS 9.0, в которую интегрированы передовые AI-инструменты: интеллектуальный диктофон с автоматическим резюмированием, защита от deepfake при видеозвонках, а также интеграция с Google Gemini для голосового управления и поиска.

Взгляд на Алматы через объектив фотографа из Астаны

Презентация в Астане получила художественный акцент благодаря участию известного казахстанского фотографа Дархана Жагыпарова. Специально для события он создал визуальный проект, в котором передал атмосферу Алматы — города, где переплетаются традиции и современность — через объектив HONOR 400.

Дархан показал город не через туристические штампы, а через живые сцены: уличные музыканты, закатное солнце между балконами, отражения неона на мокром асфальте. Все это — спонтанные, подлинные моменты городской жизни.

По его словам, HONOR 400 открыл новые горизонты мобильной фотографии. Особенно его впечатлили интеллектуальные алгоритмы обработки: автоэкспозиция, портретный режим с естественным боке, создание коротких видеоизображений прямо в устройстве.

«HONOR 400 — это больше, чем камера. Это возможность поймать эмоцию, атмосферу, движение. В ситуациях, где важны скорость и точность, он стал моим незаменимым инструментом», — отметил Дархан Жагыпаров.

Такой подход подчеркивает философию HONOR: технологии становятся не просто инструментом, а соавтором творчества.

Новый этап развития HONOR в Казахстане

Серия HONOR 400 уже доступна во всех официальных точках продаж в Казахстане с 19 июня.

«Мы рады, что Казахстан стал одним из первых рынков, где представлена серия HONOR 400. Эти устройства меняют представление о возможностях смартфонов и делают профессиональные технологии доступными каждому», — подчеркнул региональный директор HONOR в Казахстане Джонибек Вэй.