Сенат вернул проект нового Налогового кодекса в мажилис

Документ вызвал полемику и бурное обсуждение в обществе.

Сенат РК рассмотрел проект нового Налогового кодекса. Сенаторы поддержали кодекс, но предложили правки в некоторые статьи. Среди них: от НДС освободят операции с платежными карточками, чтобы избежать удорожания банковских транзакций и сбоев в международных расчетах; акциз на предметы роскоши (автомобили, суда, самолеты) будут взимать не только при импорте, но и при продаже внутри страны; льгота по ИПН для граждан, получающих дивиденды от сделок с ценными бумагами на KASE (наравне с МФЦА); все ухудшающие положения по налогам могут вступать в силу только с 1 января 2026 года, передает Sputnik.

Налоговый кодекс вызвал бурную полемику и обсуждение с момента появления. Он предусматривал отмену 128 льгот по налогам, введение дифференцированного КПН, а также льготы для инвесторов и многое другое.