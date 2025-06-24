Ужесточить контроль за банковскими счетами и продажей SIM-карт поручил Касым-Жомарт Токаев

Выступая 23 июня 2025 года на расширенной коллегии правоохранительных органов, глава государства отдельно остановился на профилактике интернет- и телефонных мошенничеств, рост которых наблюдается во всем мире.

По словам Президента, зачастую эти преступления совершаются хорошо организованными преступными группами, действующими из-за рубежа, что существенно усложняет их расследование. Поэтому, как отметил Касым-Жомарт Токаев, превентивная работа здесь обретает особое значение, передает Zakon.kz.

«В прошлом году на базе Национального банка был создан современный антифрод-центр, который выявляет и блокирует сомнительные операции. Кроме того, мы внедряем солидарную ответственность банков и сотовых операторов за мошенничество с использованием их инфраструктуры», — перечислил глава государства.

Крайне важно, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, обеспечить надежную защиту персональных данных наших граждан. По его словам, для повышения финансовой грамотности населения, формирования в обществе иммунитета к мошенническим схемам предстоит усилить совместную работу с депутатами всех уровней.

«Еще одна серьезная проблема — мошенники заманивают людей в свои схемы по отмыванию и выводу денег. Наши граждане передают им свои банковские счета в обмен на вознаграждения, не задумываясь о серьезных последствиях таких действий. За минувшие полтора года в эту деятельность вовлечено 50 тысяч человек, большая часть из которых, к сожалению, — молодежь. Ситуация требует принятия безотлагательных мер. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками следует выстроить эффективную систему раннего выявления и блокировки таких счетов», — отметил Касым-Жомарт Токаев

Этот вопрос, по словам главы государства, неразрывно связан с бесконтрольным оборотом SIM-карт.

«Только в этом году выявлено почти 100 тыс. фактов их оформления на подставных лиц. Эти номера используются в самых разных преступных целях. Поручаю правительству совместно с уполномоченными органами урегулировать продажу SIM-карт и усилить ответственность мобильных операторов за их распространение», — сказал Касым-Жомарт Токаев