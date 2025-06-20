AFSA выдал первую лицензию на выпуск стейблкоинов

Это регуляторное решение стало важным шагом в развитии экосистемы цифровых активов в Казахстане.

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) впервые выдал лицензию на выпуск стейблкоинов, обеспеченных фиатной валютой. Лицензию получила компании AnchorX.KZ Limited на осуществление регулируемой деятельности по оказанию платежных услуг в сфере цифровых активов в качестве эмитента фиатного стейблкоина. Это регуляторное решение, принятое в рамках комплексной нормативной базы AFSA по стейблкоинам, стало важным шагом в развитии экосистемы цифровых активов в Казахстане.

Оно отражает стремление AFSA и МФЦА поддерживать инновации через четкую и предсказуемую регуляторную политику, а также способствует расширению возможностей для лицензированных участников в предоставлении цифровых финансовых услуг в соответствии с установленными требованиями.

Инициатива является частью широкой стратегии по развитию финансовых технологий и финансовой инфраструктуры в регионе. AnchorX планирует внести вклад в создание будущих трансграничных финансовых решений, соответствующих экономическим приоритетам Казахстана — особенно в контексте укрепляющихся торговых связей с Китаем, двусторонний товарооборот с которым достиг $43,8 млрд в 2024 году.

AFSA представил регуляторную базу по стейблкоинам в январе 2024 года. В соответствии с установленными правилами допускается выпуск только тех стейблкоинов, которые полностью обеспечены фиатными валютами в соотношении 1:1. Это включает такие валюты, как доллар США, евро, китайский юань, норвежская крона и другие, признанные в рамках этого регулирования.

Выступая на конференции «AIFC CONNECT: HONG KONG», генеральный директор AnchorX Хилл Ван подчеркнул стратегическое значение регуляторной ясности как ключевого фактора стимулирования инноваций в сфере цифровых активов: «Для нас большая честь начать этот путь в рамках прогрессивной нормативной среды, созданной AFSA».