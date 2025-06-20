В Казахстане продолжается модернизация таможенных пунктов пропуска

Все процедуры становятся прозрачными.

В рамках этой работы реализуется ряд ключевых мер, направленных на повышение эффективности и прозрачности процедур. В частности, устанавливаются современные инспекционно-досмотровые комплексы, которые позволяют проводить проверку транспортных средств с высокой точностью. Также внедряется система электронной очереди и предварительного информирования. Это позволит перевозчикам заранее планировать маршруты, снижать время ожидания и упрощать прохождение границы.

О том, какие результаты даст модернизация, рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Бакытжан Слямов. По его словам, прорабатываются интеграционные зоны таможенного и пограничного контроля. Отдельное внимание уделяется вопросам удобства перевозчиков и граждан.

«Все процедуры становятся более прозрачными, а время нахождения на границе сокращается почти в два раза. Это уже демонстрируют 6 запущенных пунктов пропуска — время прохождения сокращено до 30 минут при отсутствии нарушения таможенного законодательства. Совместно с нашими партнерами мы активно развиваем и интегрируем цифровую платформу обмена данными с китайской и узбекистанской сторонами», — сообщил Бакытжан Слямов.

Одним из ключевых направлений трансформации и цифровизации таможенных процедур стало внедрение новой информационной системы «Кеден». На сегодняшний день уже функционируют модули транзита, пассажирского направления и предварительного информирования. В сентябре текущего года планируется запуск импортных и экспортных модулей. Особое внимание уделяется ускорению процедур. Так, электронное декларирование экспресс-грузов достигло 100%. Система «Кеден» интегрирована с 35 внешними информационными платформами.

Как отметил Бакытжан Слямов, несмотря на проводимые строительно-монтажные работы, пропускная способность модернизируемых пунктов пропуска увеличена с 640 тыс. транспортных средств в 2022 году до 1,4 млн по итогам 2024 года. Модернизация пунктов пропуска создаст комфортные условия для пересечения границы, обеспечит высокое качество проведения государственного контроля, увеличит пропускную способность в 6 раз.