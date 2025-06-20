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    Заключенный установил Starlink в колонии Павлодарской области

    Ситуация признана вопиющей, идет расследование.

    20 июня 2025 12:06, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Регионы

    Заместитель министра внутренних дел — председатель КУИС Абай Кайырбеков рассказал, кто понес наказание за то, что один из заключенных установил спутниковую антенну Starlink в одной из колоний Павлодарской области. По его словам, ситуация признана вопиющей, начато расследование, передает Zakon.kz.

    «Ответственные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Это руководители учреждения и департамента. Освобождены от занимаемых должностей, виновные уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам В числе уволенных — заместитель начальника учреждения, оперативные и режимные сотрудники, ответственные за соблюдение режима. Также отстранен руководитель департамента, допустивший бесконтрольность», — заявил он.

    На вопрос журналистов, кто именно дал разрешение на установку вышки Starlink, Кайырбеков ответил, что сейчас идет следствие. В его рамках будет установлено, кто причастен к этому.

    Напомним — недавно стало известно, что Starlink официально приходит в Казахстан https://profit.kz/news/70856/Starlink-oficialno-prihodit-v-Kazahstan/. Ранее эта связь использовалась в стране нелегально.

     

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