Бьюти-рынок Казахстана делает ставку на технологии

80% клиентов совершает покупки по рекомендациям блогеров.

Российский ритейлер «Золотое Яблоко», открывший уже несколько магазинов в Казахстане, представил обзор ключевых тенденций, актуальных для бьюти-рынка Казахстана. Компания была основана в 1996 году в Екатеринбурге, а сейчас управляет целой сетью физических магазинов в России, Казахстане, Беларуси, ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, а также активно развивает онлайн-продажи в странах присутствия. В Казахстане ритейлер работает с 2022 года.

К слову, оборот бьюти-рынка Казахстана составляет $2,15 млрд, ожидается рост в течение следующих лет на 4,7% в год. В топ-5 категорий входят парфюмерия, декор для губ, декор для глаз, уход для лица, декор для лица.

Именно на развитии онлайн-сегмента и сделал акцент в своей презентации Илья Макаров, директор по маркетингу сети «Золотое яблоко» в Казахстане. Один из основных трендов бьюти-рынка в РК — уход в онлайн. Более того, по его словам, онлайн — это «главный катализатор омниканального потребления». Несмотря на то, что офлайн по-прежнему важен (как площадка для консультаций, личного опыта и знакомства с новинками), покупатели все более охотно переходят в онлайн. И главные причины этого — удобство, скорость и расширенный ассортимент (учитывая, что в ассортименте ритейлера — более 1 300 брендов, обеспечить присутствие всех этих товаров на полках в офлайне достаточно затруднительно). Так что основная динамика роста сосредоточена именно в ecom.

«Казахстанская аудитория активно интересуется онлайн-форматами и совершает бьюти-покупки в интернете. Рост доли выручки онлайн-продаж в Казахстане (сайт и приложение) в первом квартале 2025 года составил более 50% год-к-году. При этом растет как доля онлайн-покупок, так и доверие к онлайн-каналам как к первой точке контакта с брендом», — говорит Илья Макаров. Кстати, основной вклад в выручку компании в Казахстане привносят покупатели 20-29 лет, но молодая аудитория активно растет.

Цифровые инструменты и технологии позволяют выстраивать более простой и персонализированный путь клиента, что усиливает вовлеченность и лояльность потребителей. Это, в свою очередь, напрямую влияет на рост продаж и укрепление позиций бренда. Уже сейчас ритейлер использует в своей маркетинговой активности стримы в приложении с прямой конверсией в карточку товара, а также электронные подарочные карты с тонкой настройкой. А уже в ближайшее время в Казахстане «Золотое Яблоко» запустит бьюти-тамагочи и мини-игры в онлайн-магазине.

«Сегодня решения о покупке все чаще принимаются еще до похода в магазин, под влиянием под влиянием узнаваемых голосов и визуального опыта в соцсетях. Согласно нашему опросу, ключевыми источниками информации о бьюти-продуктах становятся блогеры/инфлюенсеры (48%), тематические каналы (48%), рекомендации друзей и знакомых, онлайн-ресурсы (сайт/приложение — 25%). А 80% клиентов совершает покупки по рекомендациям блогеров. Это подтверждает смещение фокуса с традиционной витрины и офлайн-коммуникаций в сторону персональных рекомендаций и digital-контента. Таким образом, технологии становятся не просто новым способом взаимодействия с аудиторией, а частью нашего бренда», — отмечает представитель ритейлера.