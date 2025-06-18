Казахстан и Китай будут вместе предупреждать жителей Алматы о землетрясении

Трехсторонний меморандум по сотрудничеству в области сейсмической безопасности подписан в Астане.

В Акорде подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области снижения сейсмических рисков между Министерством по чрезвычайным ситуациям РК, акиматом Алматы и администрацией по землетрясениям Китайской Народной Республики. От казахстанской стороны в официальной церемонии обмена меморандумами принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Чингис Аринов, а от китайской стороны — чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Хань Чуньлинь, передает Liter.kz.

Центр будет работать над интеграцией систем раннего предупреждения о землетрясениях, развитием сейсмологической науки и технологий, обменом сейсмической информацией в реальном времени между Казахстаном и Китаем. Это сотрудничество позволит минимизировать последствия, обеспечивая более точное и своевременное оповещение граждан о возможных природных катастрофах.