Казахстан первым в СНГ внедрил мобильные данные в статистику туризма

Самый высокий туристический поток наблюдался в летние месяцы и в период праздников.

Казахстан стал первой страной в СНГ, внедрившей мобильные данные в официальную статистику туризма. Этот прорывной шаг реализуется Бюро нацстатистики при поддержке Всемирного банка и соответствует поручениям Главы государства о внедрении инновационных подходов в управлении данными, передает Kazpravda.kz.

Использование данных мобильного позиционирования позволяет выйти на новый уровень мониторинга туристических потоков: фиксируются реальные перемещения людей, включая однодневные поездки и визиты без размещения, которые ранее не учитывались в традиционной статистике. Благодаря этому статистика становится точнее, охватывает большее количество событий и дает объективную картину туристической активности.

«Предварительные результаты проекта, реализованного на базе данных одного из сотовых операторов за период с июля 2023 по июль 2024 года, уже позволили сделать важные выводы. Выяснилось, что более 60% внутренних поездок — это однодневные визиты. Самый высокий туристический поток наблюдался в летние месяцы и в период праздников — особенно на Наурыз, Новый год и День Победы. Рекорд по числу ночевок вне дома зафиксирован 21 марта 2024 года, в разгар весенних каникул», — проинформировали в Бюро нацстатистики.

Жители Астаны чаще всего выбирали поездки в Акмолинскую область и Алматы, несмотря на различия в удаленности. Существенная сезонность, с трехкратной разницей между пиковыми и наименее активными месяцами, открывает новые возможности для планирования в сфере туризма.

Все эти вопросы были обсуждены на тематическом семинаре и рабочей встрече с участием представителей Всемирного банка, где были представлены предварительные результаты и обозначены следующие шаги развития. Международные эксперты положительно оценили прогресс Казахстана в цифровизации статистики и развитии новых источников данных.

Казахстан продолжает тесное сотрудничество с эстонской компанией Positium — международным партнером в разработке алгоритмов анализа мобильных данных. Всемирный банк оказывает активную поддержку проекту, в том числе через участие экономиста и консультанта всемирного банка Метина Небилера.

«Казахстан задает стандарт цифровой статистики для всего СНГ и региона. Этот проект — не просто техническая новинка, а настоящий прорыв, меняющий подход к измерению туристических потоков и расширяющий горизонты аналитики», — отмечает Метин Небилер.

Кроме того, на сегодня ведется работа по подписанию соглашений с операторами связи, что позволит расширить охват и перейти к регулярной публикации статистики на основе мобильного позиционирования не только в туризме, но и в сфере миграции.