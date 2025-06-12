В Казахстане более 100 мостов получили цифровые двойники

Беспилотники, цифровые двойники и экспресс-мониторинг становятся частью единой системы управления мостами.

Казахстан продолжает внедрять цифровые технологии в управление транспортной инфраструктурой. В рамках этой работы Казахский дорожный научно-исследовательский институт (КаздорНИИ) реализует единую Систему управления эксплуатацией мостов — цифровую платформу, содержащую информацию о диагностике, мониторинге и прогнозировании технического состояния мостовых сооружений.

С 2023 года в рамках проекта обследовано более 100 мостов, включая сложные внеклассные сооружения в Павлодаре, Уральске и на обходе Астаны. На сегодняшний день уже созданы их трехмерные цифровые двойники — точные копии, позволяющие дистанционно отслеживать техническое состояние конструкций и оперативно реагировать на возможные риски.

В 2025 году планируется обследование еще 60 мостов с последующим созданием цифровых двойников для каждого из них.

«Система позволяет перейти от реактивного обслуживания к проактивному управлению. Мы формируем единую цифровую базу по всей стране, интегрируем данные обследований и внедряем автоматизированные методы контроля. Это качественно меняет подход к безопасности и обслуживанию мостов», — пояснили в АО «КаздорНИИ».

В рамках проекта также реализуются:

— внедрение беспилотных летательных аппаратов для визуального обследования мостов, включая труднодоступные и крупногабаритные сооружения;

— создание 3D-моделей мостов, формирующих цифровые двойники для дальнейшего мониторинга и анализа технического состояния;

— разработка нормативно-технических документов, включая методики оценки эксплуатационного состояния и принципы построения систем мониторинга.

С 2025 года также внедряется мобильный экспресс-мониторинг мостов, который позволяет проводить оперативную диагностику без остановки движения и с минимальными затратами времени.

Работа проводится в координации с Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта РК. В перспективе система охватит все мосты на дорогах республиканского значения, обеспечив прозрачное, точное и продуктивное управление инфраструктурой.

В Казахстане эксплуатируется более 3500 мостов, значительная часть которых расположена в регионах и на дорогах местного значения. Многие из них уже достигли предельного срока службы и требуют регулярного обследования и контроля технического состояния.