Дольщики смогут проверять застройщиков через приложение

В акимате напомнили: договор о долевом строительстве заключают в письменной форме.

Казахстанцы смогут перед покупкой квартиры в Астане проверить объекты долевого строительства через мобильное приложение. Для этого необходимо зайти в систему «Жилищный портал» в мобильном приложении eGov Mobile и ввести БИН, название застройщика или жилого комплекса, передает Sputnik.

Чтобы не оказаться в сложной ситуации при покупке жилья, астанчане должны тщательно проверять разрешительные документы на сбор средств дольщиков у застройщика. В акимате напомнили: договор о долевом строительстве заключают в письменной форме. Его обязательно нужно поставить на учет в местном исполнительном органе. Деньги от дольщиков может принимать уполномоченная компания на основании разрешения местного исполнительного органа. Эта компания должна предоставлять подробную информацию об объекте. В информационной системе «Жилищный портал» можно найти подробную информацию обо всех законно строящихся объектах долевого участия.