Медработники в КР учатся использовать «чемоданчики здоровья» с ИИ

Цифровой ФАП — компактный кейс с современным медоборудованием.

Медработников в Кыргызстане обучают пользоваться «чемоданчиками здоровья» с искусственным интеллектом. Для этого в Бишкек прибыли специалисты компании СберМедИИ, передает Sputnik.

Цифровой ФАП — компактный кейс с современным медоборудованием: электрокардиографом, тонометром, анализатором крови и мочи, пульсоксиметром, термометром и так далее. Он может использоваться для выездной диагностики, особенно в отдаленных регионах и при обслуживании маломобильных пациентов.