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45 проектов по Модельным цифровым фабрикам реализуется в РК

    Медработники в КР учатся использовать «чемоданчики здоровья» с ИИ

    Цифровой ФАП — компактный кейс с современным медоборудованием.

    11 июня 2025 07:30, Profit.kz
    Рубрики: Соседи

    Медработников в Кыргызстане обучают пользоваться «чемоданчиками здоровья» с искусственным интеллектом. Для этого в Бишкек прибыли специалисты компании СберМедИИ, передает Sputnik.

    Цифровой ФАП — компактный кейс с современным медоборудованием: электрокардиографом, тонометром, анализатором крови и мочи, пульсоксиметром, термометром и так далее. Он может использоваться для выездной диагностики, особенно в отдаленных регионах и при обслуживании маломобильных пациентов.

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