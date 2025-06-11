Делегация Минцифры КР провела переговоры с компаниями и госорганами РФ

Цифровой атташе торгпредства Роберт Вильданов провел обзорную презентацию ИКТ-рынка Кыргызстана для российских экспортеров высокотехнологичной продукции.

Делегация Министерства цифрового развития Кыргызстана провела ряд переговоров в Нижнем Новгороде. В этом городе прошли международная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР–2025) и Глобальный цифровой форум. Делегацию Кыргызстана возглавил министр Азамат Жамангулов. При содействии российского торгпредства в КР он встретился с представителями госструктур и IT-компаний (Минцифры РФ, Роскосмос, Росатом, правительства Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области, Яндекс, Касперский, Ростелеком-Солар, МТС-Линк, Сбертех, ВК-Технологии и другие), передает Sputnik.

Что обсудили:

— с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным — перспективы цифровизации госуправления, развитие IT-решений и расширение сотрудничества в сфере образования, а также обмен опытом в создании ситуационного центра главы региона;

— с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Бакановым — налаживание сотрудничества в сфере спутниковой связи;

— с министром цифрового развития РФ Максутом Шадаевым — перспективы двустороннего сотрудничества, реализацию совместных цифровых проектов, применение передовых решений в госсекторе и бизнесе.