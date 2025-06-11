Единая цифровая навигация для туристов: Казахстан внедрил QR-сервисы в международных аэропортах

QR-код содержит доступ к базовым сервисам, необходимым иностранному туристу.

Министерством туризма и спорта РК совместно с местными исполнительными органами реализовано внедрение системы QR-кодов во всех международных аэропортах страны. Об этом сообщил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов.

QR-код содержит доступ к базовым сервисам, необходимым иностранному туристу — электронная SIM-карта, официальные службы такси, онлайн-бронирование отелей, информация о регистрации иностранных граждан и главных туристских объектах региона.

Новая система направлена на предотвращение возможных случаев обмана туристов в таких вопросах, как такси, связь, обмен валюты и другие услуги, с которыми гости страны могут столкнуться во время своего пребывания в стране. Это поможет туристам легко ориентироваться в городе и получать необходимую информацию на месте.

В 2024 году страну посетило 15,3 млн иностранных гостей, из которых 10,4 млн провели в Казахстане более одного дня и были классифицированы как иностранные туристы. Кроме того, в 2024 году зафиксировано 10,5 млн внутренних туристов, что свидетельствует о росте интереса к путешествиям по стране.

Внедрение системы QR-кодов призвано стать важным шагом в повышении качества обслуживания туристов и создании удобных условий для их пребывания в Казахстане.