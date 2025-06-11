МЦРИАП и Meta обсудили перспективы ИИ-партнерства и защиту детей от вредоносного контента

Компания Meta представила новый функционал Instagram — «Аккаунты для подростков».

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев провел встречу с вице-президентом компании Meta доктором Саймоном Милнером. Стороны обсудили развитие искусственного интеллекта, подготовку кадров, вопросы кибербезопасности, а также обеспечение цифровой безопасности детей и подростков.

В рамках инициативы Meta в стенах Maqsut Narikbayev University также прошел важный для отрасли ивент с участием представителей государственных органов, академического сообщества, общественных организаций и молодежи. Обсуждались меры профилактики кибербуллинга, ограничения доступа к вредоносному контенту, а также развитие механизмов онлайн-контроля, уважающих права и личные границы подростков.

Компания Meta представила новый функционал Instagram — «Аккаунты для подростков», предназначенные для пользователей младше 16 лет. В рамках этого функционала родители могут ограничить круг лиц, имеющих доступ к подростковому аккаунту; установить фильтрацию чувствительного контента; есть автоматическая блокировка оскорбительных слов в комментариях и сообщениях; можно скрыть публикации от незнакомых пользователей, а также отключить уведомления в ночное время и ограничить время использования. Функция разработана на основе международных исследований и экспертных рекомендаций родителей. Ожидается, что в ближайшее время эта опция будет доступна для пользователей в Казахстане.

Министр Жаслан Мадиев отметил, что ведомство последовательно работает над созданием безопасной и этичной цифровой среды, в которой технологии служат интересам человека, особенно когда речь идет о детях.