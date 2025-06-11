Цифровой профиль предприятия: новый уровень контроля охраны труда

Для эффективной организации охраны труда необходим единый подход.

В Казахстане разрабатывается модель цифрового профиля предприятий в сфере охраны труда. Это позволит более эффективно контролировать процессы и своевременно реагировать на трудовые риски. Эта инициатива была озвучена на заседании правительства, передает Учёт.kz.

Модель предусматривает комплексное отображение всех параметров, связанных с охраной труда. Среди них: автоматизация оценки условий на рабочих местах; предоставление средств индивидуальной защиты; реализация гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях; формирование профиля в Цифровой карте предприятия.

Цель инициативы — обеспечить более высокий уровень безопасности на рабочих местах. Цифровой профиль позволит: своевременно выявлять риски; проводить превентивные меры; оперативно реагировать на изменения условий труда.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил усилить мониторинг нарушений трудового законодательства с использованием Цифровой карты предприятий. Это станет возможным благодаря единому цифровому профилю.

Руководитель правительства отметил, что для эффективной организации охраны труда необходим единый подход. Это должно стать совместной работой всех госорганов, акиматов и предприятий.

«Следует усилить мониторинг нарушений трудового законодательства, в том числе с использованием Цифровой карты предприятий. Президент подчеркнул важность цифровизации в социально-трудовой сфере. Необходимо принять меры по цифровизации трудовой сферы», — подчеркнул Олжас Бектенов.