Массовое обучение цифровым навыкам и ИИ запустили для казахстанцев

10 июня 2025 года началась регистрация молодежи и женщин на онлайн-программы Aqyl Tech/ IT-Aiel.

Проекты направлены на повышение финансовых и цифровых компетенций казахстанцев, а также на обучение применению искусственного интеллекта в семейной экономике. Подробнее о программах рассказала член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, председатель правления НКО TechnoWomen Азиза Шужеева.

Программы реализуются при поддержке Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Международного технопарка AstanaHub.

«Мы сегодня стартуем и запускаем регистрацию на проекты AqylTech и IT-Aiel. Это — онлайн-программы, направленные на повышение финансовой грамотности молодежи, женщин. Цель программ — улучшение финансовых показателей нашего подрастающего поколения и женщин с помощью цифровых технологий, искусственного интеллекта. Также программа дает возможность изучать такие новые цифровые навыки, как промт-инжиниринг, создание чат-ботов, графики с помощью ИИ», — рассказала Азиза Шужеева.

По словам спикера, современные цифровые платформы, а также искусственный интеллект позволяют казахстанцам зарабатывать. В рамках проектов будет организовано обучение по основам кибербезопасности и цифровой гигиены.

«AqylTech — это новый проект, который запускается непосредственно для молодых людей, а особенно с упором на сельскую молодежь. При поддержке Комитета по делам молодежи и семьи МКИ РК мы будем работать совместно с молодежными ресурсными центрами, хотим максимально вовлечь молодых ребят в этот проект», — проинформировала спикер.

Программа IT-Aiel реализуется в стране третий год.

«Сегодня мы начнем их обучать применению искусственного интеллекта, чтобы женщины могли зарабатывать, совмещая работу с семьей. На сегодняшний день уже более 5,5 тысяч женщин прошли этот проект. Есть хорошие кейсы и примеры, когда не специалисты IT-сферы, а простые женщины заработали и вошли в отрасль», — подчеркнула Азиза Шужеева.

Проект AqylTech охватит все регионы Казахстана. Планируется обучить 10 тысяч человек, а также подготовить 100 тренеров, которые обучат сельскую молодежь финансовой грамотности.