Видеожетоны, ИИ и фиксацию медкомиссий внедрят в армиях Казахстана

Поручение дал Берик Асылов.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов поручил Главной военной прокуратуре реализовать совместно с Вооруженными силами, другими войсками и воинскими формированиями два новых проекта — «Закон и порядок в армии» и «Цифровая профилактика». Цель — создать систему, где каждый военнослужащий защищен, а командир получает доверие и поддержку, передает Liter.kz.

«Будут введены современные IT-системы видеонаблюдения в воинских частях с возможностью внедрения технологий искусственного интеллекта — для автоматического анализа ситуаций и повышения уровня безопасности личного состава. Планируется оснастить командиров видеожетонами (при полевых занятиях, стрельбах, учениях) и солдат срочной службы на карауле и боевом дежурстве, что позволит осуществлять реальный контроль во время несения службы», — рассказал генпрокурор РК.

По его словам, уже запущен цифровой консультант на сайте Armia.kz и дополнительно внедряются новые каналы связи, чтобы каждый солдат знал, куда обратиться, и был услышан.

«Также в целях обеспечения прозрачности прорабатывается вопрос аудио- и видеофиксации заседаний призывных и медицинских комиссий с последующей оцифровкой протоколов и удаленным доступом для самих призывников, и в том числе — во избежание призыва на срочную службу лиц, имеющих противопоказания», — отметил Берик Асылов.

Эти и другие меры, по мнению генпрокурора, станут действенными механизмами, направленными на обеспечение безопасности солдат при несении службы.