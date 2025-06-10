ОПГ продавала персональные данные казахстанцев

Сведения добывались из госбаз и распространялись через Telegram-каналы.

В результате совместной операции Департамента по противодействию киберпреступности МВД и КНБ ликвидирована преступная группа, занимавшаяся нелегальной продажей персональных сведений казахстанцев в интернет-пространстве. Как сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай, сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе — передавались отдельным коллекторским компаниям, передает Kazpravda.kz.

«В ходе операции задержали более 140 человек, включая владельцев компании и администраторов канала. Пять фигурантов арестовано. Во время обыска в коллекторских компаниях изъято более 400 единиц компьютерной и иной электронной техники. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 205 части 3 „Неправомерный доступ к информации“, 147 части 5 „Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных“, а также 211 части 3 УК „Неправомерное распространение электронных ресурсов ограниченного доступа“. Работа по установлению полного круга причастных лиц продолжается», — отметил он.

МВД продолжит целенаправленную работу по недопущению утечки персональных данных и пресечению противоправной деятельности, нарушающей цифровую безопасность граждан, добавил он.