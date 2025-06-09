Дмитрий Мун встретился с жителями Актюбинской области

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК провел встречу с жителями региона.

30 мая в рамках плановой работы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК по взаимодействию с населением и разъяснению приоритетных направлений государственной цифровой политики состоялась рабочая поездка вице-министра Дмитрия Муна в Актюбинскую область. В мероприятии приняли участие представители IT-сообщества, телекоммуникационных операторов, общественных организаций, а также активные граждане. Участники обсудили ключевые аспекты цифровизации, развитие ИКТ-инфраструктуры и совершенствование государственных услуг.

Дмитрий Мун отметил, что цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни граждан. Сегодня 93% государственных услуг доступно в онлайн-формате, а 90% пользователей предпочитает мобильные приложения. Только в 2024 году сервис цифровых документов был использован более 292 миллионов раз.

Особое внимание в ходе встречи уделили реализации проекта Invisible Government, направленного на автоматизацию жизненных ситуаций. Благодаря проекту оформление документов при рождении ребенка теперь возможно через смартфон. Также внедрен сервис Социальный кошелек, обеспечивающий прозрачность предоставления школьного питания и контроль за использованием бюджетных средств.

Вице-министр подробно рассказал о текущем состоянии и перспективах развития интернет-инфраструктуры в регионе. В рамках национального проекта Доступный интернет планируется подключение 206 сельских населенных пунктов к волоконно-оптическим линиям связи, еще 24 села — к спутниковой связи. На сегодняшний день из 49 ранее определенных зон с низким уровнем мобильного покрытия 26 уже обеспечены связью, остальные будут подключены до конца 2025 года. Количество базовых станций 5G в области достигло 84, а вдоль автомобильных дорог ведется строительство 17 антенно-мачтовых сооружений для обеспечения устойчивого сигнала и доступности цифровых услуг.

Также обсуждались вопросы внедрения технологий искусственного интеллекта в государственные и социальные сервисы, с целью повышения их эффективности и качества.

В завершение состоялся открытый диалог с населением, в ходе которого жители задали волнующие вопросы, в том числе по качеству интернета и доступности государственных онлайн-сервисов. Вице-министр дал разъяснения по обращениям и отметил, что Министерство продолжит системную работу по укреплению цифровой инфраструктуры и расширению цифровых возможностей для всех граждан страны.