Криптокартами этих банков через кошелек криптобирж можно совершать оплаты в РК.

Пять банков Казахстана подключились к проекту по криптокартам. Это Halyk, Forte, Freedom, RBK и Altyn банки, сообщил глава Нацбанка Тимур Сулейменов. Криптокартами этих банков через кошелек криптобирж можно оплачивать все по Казахстану. В Казахстане лицензия есть у 10 криптобирж — они могут выпускать криптокарты совместно с банками, передает Sputnik.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Нацбанк и другие участники рынка планируют: выпуск стейблкоинов, обеспеченных национальной валютой (в том числе, цифровым тенге), для расчетных операций с цифровыми активами; токенизацию финансовых активов, недвижимости и выпуск токенов, приравненных к ценным бумагам; организацию систем учета и хранения базового обеспечения по цифровым финансовым активам; организацию сервисов по обменным операциям с криптоактивами и хранению криптоактивов;

Национальный банк разработал поправки в законы, обеспечивающие расширение оборота необеспеченных цифровых активов и создание регуляторной базы для цифровых финансовых (обеспеченных) активов.