Казахстанцам разъяснили, как вернуть ошибочно уплаченные соцотчисления

Заявка будет обрабатываться 15 рабочих дней.

В АО «Национальные информационные технологии» рассказали, как вернуть ошибочно уплаченные социальные отчисления. Сделать возврат можно через портал eGov или мобильное приложение eGov mobile, передает Zakon.kz.

«Услуга по возврату излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений оказывается юридическим и физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями. После заполнения всех данных, если кнопка „Проверить“ не активна, убедитесь, что все поля заполнены правильно, очистите кэш браузера и обновите страницу. Заявка будет обрабатываться 15 рабочих дней», — пояснили в АО НИТ.