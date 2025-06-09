Вероятность вклада пенсионных денег в криптоактивы прокомментировал глава Нацбанка

Он признал, что этот вопрос еще не обсуждали в деталях.

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, будут ли вкладывать средства Единого накопительного пенсионного фонда в криптоактивы, передает Zakon.kz.

«Понятно, что регуляторной среды нет, но пенсионные активы — это не тот актив, который нужно вкладывать в крипту. Это хороший инструмент получения, наверное, высоких доходов, но только для очень агрессивных инвестиционных стратегий. Пенсионный фонд, все-таки, больше про сохранение и получение какого-то адекватного дохода, но не гонки за огромными доходностями. Поэтому базово я бы сказал, что в крипту пенсионные деньги не должны вкладываться», — заявил он.