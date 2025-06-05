Вышки сотовой связи без согласия жильцов: что ответил Жаслан Мадиев

Ранее сообщалось, что операторы связи получат возможность устанавливать базовые станции в многоквартирных домах без согласия собственников квартир.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев прокомментировал предлагаемую меру по установке вышек сотовой связи без уведомления жильцов. Глава МЦРИАП напомнил, что сейчас необходимо согласие более 50% жильцов на установку антенн сотовой связи, передает Zakon.kz.

«Мы считаем, что эта мера своевременна. С 2011 года существует резолюция ООН, где было принято, что интернет является базовой потребностью любого гражданина. И мы считаем, что каждый гражданин должен пользоваться этими благами», — сказал Жаслан Мадиев.

Он пояснил, что обеспечение доступа экстренных служб к связи является обязанностью для всех сотовых операторов.

«Но, в любом случае, при установке этой инфраструктуры будут осуществляться необходимые к получению санэпидемиологические разрешения, будут соответствующие работы проводиться для безопасности граждан. Поэтому мы считаем, что это правильная мера», — отметил министр.