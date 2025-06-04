Новые критерии проверки мобильных переводов в Казахстане

В кулуарах мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов поделился планируемыми изменениями по проверке мобильных переводов граждан.

Напомним, на сегодняшний день для проверки применяется следующий критерий: получение одним физическим лицом на банковский счет мобильных переводов от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение 3 месяцев подряд. При этом оба условия должны выполняться одновременно, передает Учёт.kz.

Мажилис принял поправки в действующий Налоговый кодекс, а также принял во втором чтении новый Налоговый кодекс. В действующий Налоговый кодекс были включены нормы по мобильным переводам.

«В принципе, подходы уже определены. Они были ясны и ранее: получение переводов три месяца подряд от разных 100 лиц, плюс сумма переводов должна превышать 12-кратный МЗП, это на сегодня 1 020 000 тенге», — сказал Биржанов.

Документ направлен в сенат, и после его одобрения Министерство финансов РК с Нацбанком утвердят совместный приказ по критериям.

Отмечается, что даже если приказ вступит в силу уже в июне 2025 года, банки второго уровня начнут передавать данные налоговым органам только по итогам календарного года (т. е. в 2025 году — за 2024 год).

О том, почему в Казахстане выбрали порог в 1 млн тенге для проверки мобильных переводов, рассказал вице-министр финансов Даурен Кенбеил. Эта сумма определена в КГД на основе данных по переводам.

«Будут проверять, если 1 млн тенге переводят три месяца подряд — примерно по 300 тысяч тенге в месяц», — отметил Даурен Кенбеил. Вице-министр заверил, что если казахстанец не ведет предпринимательскую деятельность и докажет это, то к нему вопросов не будет.