В Семее будут производить высокотехнологичную продукцию

2 июня состоялась церемония закладки фундамента завода.

В мероприятии приняли участие аким области Берик Уали и иностранные инвесторы. Проект реализует казахстанско-китайская совместная компания ТОО «SUTO KAZAKHSTAN» на территории индустриальной зоны «Өндіріс» в Семее. На новом предприятии будут производить чипы, оптоэлектронные модули, интеллектуальные хост-контроллеры, блоки питания, энергосберегающие лампы и электронные дисплеи.

Недавно делегация области во главе с акимом посетила город Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и приняла участие в международной субрегиональной конференции «Большой Алтай». В рамках этого мероприятия было подписано 15 меморандумов между областью Абай и китайскими инвесторами на общую сумму 1,5 млрд долларов. Закладка фундамента нового производства стала результатом этой поездки.

Выступая на церемонии, глава региона подчеркнул, что проект даст мощный импульс для диверсификации экономики региона, создания новых рабочих мест и развития высокотехнологичных отраслей.

«Сегодня особенный день для нашей области. Мы закладываем фундамент высокотехнологичного завода в Семее. Это будет предприятие по производству чипов (диодов) для современных электронных устройств и систем освещения. Такое производство в нашей стране запускается впервые. На этапе строительства будет трудоустроено 140 человек, а после запуска завода создадут свыше 500 постоянных рабочих мест. К строительству привлекут местных жителей. Когда проект полностью реализуется, зарплаты сотрудников составят от 250 до 500 тысяч тенге. Это отличная возможность для улучшения благосостояния населения и создания новых рабочих мест. Акимат окажет всестороннюю поддержку», — сказал глава области.

Предприятие намерено привлекать студентов Высшего колледжа IT и новых технологий для прохождения производственной практики с последующим трудоустройством. Учебное заведение и компания уже заключили меморандум о сотрудничестве.

Стоимость проекта составляет 50 млн долларов. Он будет реализован в три этапа, с 2025 по 2028 годы. В дальнейшем продукция завода будет поставляться не только на внутренний рынок, но и экспортироваться в страны СНГ и Европы.

«Теперь рядом с городом Семей появится современное предприятие по производству микросхем и чипов с маркировкой „Сделано в Казахстане“. Нам выделено 20 гектаров земли. На первом этапе мы построим основное здание и цеха для оборудования. Согласно нашим планам, если завершить строительство первого корпуса за 90 дней, то сразу начнем выпуск первой продукции. Главная цель — производство чипов. Такие чипы ранее в Казахстане не производились, только собирались», — рассказал учредитель ТОО «Suto Kazakhstan» Ернур Болатулы.