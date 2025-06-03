Запустилась платформа для отбора молодых педагогов в «Келешек мектептері»

Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Министерства просвещения РК представил цифровую платформу Career.orleu.edu.kz.

Платформа Career.orleu.edu.kz — это инструмент для прозрачного и эффективного отбора молодых специалистов в школы нового формата «Келешек мектептері», строящихся в рамках национального проекта. На платформе уже размещены электронные портфолио выпускников педагогических вузов, успешно прошедших тестирование в «Өрлеу». Отбор прошло около 600 наиболее подготовленных молодых педагогов.

Сервисе представляет электронные портфолио с указанием данных об образовании, специализации и опыте молодых педагогов. В настоящее время платформа доступна только директорам школ «Келешек мектептері». Они могут отбирать кандидатов по таким критериям, как регион, предмет и квалификация. Платформа интегрирована с государственными базами данных, что обеспечивает точность и актуальность представленной информации.

Ключевые возможности платформы:

— полная электронная карта каждого выпускника;

— безопасный вход для директоров школ (через ЭЦП);

— фильтрация по предмету, региону и специализации;

— автоматическая архивация данных трудоустроенных кандидатов.