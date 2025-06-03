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85% — доля безналичных платежей в РК

    Запустилась платформа для отбора молодых педагогов в «Келешек мектептері»

    Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Министерства просвещения РК представил цифровую платформу Career.orleu.edu.kz.

    3 июня 2025 15:09
    Рубрики: Интернет, Образование, Общество

    Платформа Career.orleu.edu.kz — это инструмент для прозрачного и эффективного отбора молодых специалистов в школы нового формата «Келешек мектептері», строящихся в рамках национального проекта. На платформе уже размещены электронные портфолио выпускников педагогических вузов, успешно прошедших тестирование в «Өрлеу». Отбор прошло около 600 наиболее подготовленных молодых педагогов.

    Сервисе представляет электронные портфолио с указанием данных об образовании, специализации и опыте молодых педагогов. В настоящее время платформа доступна только директорам школ «Келешек мектептері». Они могут отбирать кандидатов по таким критериям, как регион, предмет и квалификация. Платформа интегрирована с государственными базами данных, что обеспечивает точность и актуальность представленной информации.

    Ключевые возможности платформы:

    — полная электронная карта каждого выпускника;
    — безопасный вход для директоров школ (через ЭЦП);
    — фильтрация по предмету, региону и специализации;
    — автоматическая архивация данных трудоустроенных кандидатов.

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