Минфин утвердил требования к объектам информатизации бюджетного процесса

Приказ вводится в действие с 10 июня 2025 года.

Министр финансов приказом от 26 мая 2025 года утвердил стандарты и требования к объектам информатизации бюджетного процесса. Документ определяет стандарты и требования к объектам информатизации бюджетного процесса, включая информационные системы государственного планирования, бюджетного процесса, бухгалтерского учета и финансовой отчетности, передает Zakon.kz.

Также утверждены:

— Стандарты для информационных систем государственного планирования.

— Стандарты для информационных систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности.