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    Минфин утвердил требования к объектам информатизации бюджетного процесса

    Приказ вводится в действие с 10 июня 2025 года.

    3 июня 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Министр финансов приказом от 26 мая 2025 года утвердил стандарты и требования к объектам информатизации бюджетного процесса. Документ определяет стандарты и требования к объектам информатизации бюджетного процесса, включая информационные системы государственного планирования, бюджетного процесса, бухгалтерского учета и финансовой отчетности, передает Zakon.kz.

    Также утверждены:

    — Стандарты для информационных систем государственного планирования.
    — Стандарты для информационных систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

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