ЕАЭС готовится к запуску отслеживания перевозок с помощью навигационных пломб

Применение навигационных пломб предусмотрено отдельным соглашением, вступившим в силу 3 апреля 2023 года.

Под председательством министра таможенного сотрудничества Евразийской экономической комиссии Руслана Давыдова состоялось заседание группы высокого уровня, где обсуждалась готовность стран ЕАЭС к старту применения навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров по территории союза, передает Sputnik.

«В соответствии с документом до запуска процедуры отслеживания перевозок с применением навигационных пломб необходимо получить уведомления всех стран — участниц ЕАЭС о готовности соответствующих технологических систем. Сейчас в комиссию поступило уведомление от трех государств», — отметили в ЕЭК.

Представители национальных операторов сообщили о планах завершить технологические доработки в ближайшее время.

Давыдов отметил, что навигационные пломбы являются важным шагом к дальнейшей оптимизации таможенного администрирования в союзе, и призвал представителей государств ЕАЭС как можно скорее принять необходимые меры для запуска практической реализации соглашения.