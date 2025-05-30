Нацбанк сделал предупреждение касательно банковских карт

Речь идет о новых схемах злоумышленников, направленных на получение доступа к персональным данным или хищение денежных средств с банковских счетов.

Национальный банк Казахстана сообщает об участившихся случаях хищения данных банковских карт через онлайн-игры. Злоумышленники, представляясь сотрудниками компаний или администраторами игр, под предлогом предоставления детям вознаграждений запрашивают реквизиты банковских карт (номера карт, CVV-коды, а также SMS-коды). В этой связи Нацбанк рекомендует родителям провести разъяснительную беседу с детьми о недопустимости передачи личной информации, данных банковских карт, кодов подтверждения третьим лицам. В целях профилактики интернет-мошенничества рекомендуется установить родительский контроль на мобильных устройствах детей, передает Zakon.kz.

Национальный банк также призывает граждан соблюдать осторожность и не передавать конфиденциальную информацию, не реагировать на подозрительные сообщения, а также в обязательном порядке перепроверять достоверность поступающих запросов.

Кроме того, следует воздержаться от перехода по сомнительным ссылкам, открытия неизвестных файлов и установки приложений удаленного доступа, таких как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и аналогичных программ.

«Национальный банк Казахстана не обслуживает счета физических лиц, не занимается кредитованием граждан, не предоставляет юридические услуги, а также не проводит денежные расчеты с населением», — напомнили в Нацбанке.

Чтобы избежать мошеннических действий со стороны третьих лиц при поступлении звонков от якобы работников госорганов или НБК, гражданам рекомендуется прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа.

«Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477», — добавили в Нацбанке.