С предложенными поправками закон возвращен в мажилис.

Казахстанские сенаторы предложили новые меры по борьбе с мошенниками и закредитованностью. Они приняли в работу закон по развитию финансового рынка, переданный из мажилиса и добавили свои правки. В документе предусмотрена защита военнослужащих от закредитованности. Банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать кредиты военнослужащим срочной службы, если в их кредитном отчете указано, что они проходят службу, передает Sputnik.

Будет налажен автоматический обмен информацией между Минобороны и кредитными бюро для реализации этого запрета.

Затронули и вопросы касательно борьбы с телефонным мошенничеством. Операторов связи обяжут создать внутренние антифрод-системы и блокировать мошеннические звонки.

«Введено обязательное взаимодействие операторов с Антифрод-центром Нацбанка: в случае выявления мошенничества номера абонентов будут оперативно блокироваться», — пояснили сенаторы.

Также установлено четкое время взаимодействия коллекторов с должниками: только с 8:00 до 21:00 часов в будние дни, без исключений.

Помимо этого, упрощается возможность открытия дочерних структур иностранных банков в Казахстане. Теперь минимально необходимый кредитный рейтинг может иметь не только сам иностранный банк, но и его материнская компания.