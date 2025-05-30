В Алматы прошла конференция VK Cloud Nomad Fest.

Мероприятие собрало ключевых экспертов отрасли, лидеров мнений и представителей крупнейших ИТ-компаний для обсуждения облачных технологий, продуктов VK Cloud и возможностей, которые дают бизнесу облака.

«Сегодня мы говорим о новых технологиях, искусственном интеллекте и их применении в повседневной жизни и в бизнесе. Помимо облака у нас достаточно обширный портфель различных продуктовых стеков - есть своя коммуникационная платформа, есть решение по управлению персоналом, решение в области налогового мониторинга и строгой отчетности, есть своя СУБД. В целом, VK Cloud Nomad Fest посвящена нашим решениям и нашему присутствию на рынке», - говорит Арман Нурушев, управляющий директор VK Tech в Казахстане.

Он отметил, что по данным аналитиков казахстанский рынок в 2024 году оценивался в 50 млрд тг., при этом 90% клиентов пользуется классическими IaaS-сервисами, и 10% - PaaS-сервисами.

«У нас в этом вопросе более позитивная динамика. Среди наших клиентов 25% приходится на PaaS-сервисы, и 75% - на классические инфраструктурные сервисы. Сейчас у заказчиков достаточно высокая зрелость цифрового развития, их все больше интересуют новые технологии, работа с большими данными, машинное обучение. Наблюдается высокий интерес со стороны ритейла, маркетплейсов, стартапов и других инновационных технологических компаний», - добавил Арман Нурушев.

На этот год у VK Tech достаточно амбициозные планы в Казахстане – удвоиться не только в клиентской базе, но и в выручке. В настоящее время сегментация по клиентам выглядит следующим образом: 80% - средний и малый бизнес; 20% - enterprise. Что касается географического развития, планируется в этом году запустить вторую зону доступности, и в следующем – третью. Это даст клиентам компании инфраструктурную поддержку, обеспечит отказоустойчивость сервисов.

«У бизнеса растет аппетит к новым формам использования облаков. Особенно это связано с машинным обучением, искусственным интеллектом, которые требуют новой инфраструктуры, новых сервисов по управлению моделями машинного обучения, требуют адаптации генеративных технологий. И все это дает дополнительный драйвер для роста нашего бизнеса. В Казахстане мы работаем в партнерстве с QazCloud. Надеемся, что и другие казахстанские компании будут с нами взаимодействовать в части разработки цифровых решений и применения в облаках. Бизнес у нас растет очень высокими темпами - мы более чем удвоились по выручке в 2024 году, и уже предоставляем сервисы более 200 казахстанских компаний. Надеемся, что наше сотрудничество здесь будет расширяться», - отметил Павел Гонтарев, генеральный директор VK Tech.

В рамках VK Cloud Nomad Fest было объявлено о запуске платформы для машинного обучения. Cloud ML Platform — это платформа для полного цикла ML‑разработки и совместной работы Data‑команд. Решение позволит быстро запускать эксперименты с данными и обучать ML-модели в облаке. Пользователи VK Cloud в Казахстане смогут работать с машинным обучением без настройки среды и администрирования инфраструктуры.

Платформа и серверы для машинного обучения локализованы в соответствии с законом РК «О персональных данных и их защите». Поэтому решение могут использовать компании, которые работают с персональными данными клиентов. Все расчеты за использование платформы ведутся в тенге.

Представители VK Tech отметили, что использование машинного обучения поможет увеличить эффективность работы во многих отраслях (медицина, ритейл, сельское хозяйство, промышленность, онлайн-торговля и финансовая деятельность).

«VK Cloud в Казахстане продолжает расширять линейку продуктов для решения задач бизнеса с помощью облачных технологий. Мы уже запустили VDP Lakehouse — платформу больших данных на управляемых облачных сервисах, которая позволяет компаниям снизить стоимость хранения и обработки данных в 10 раз. В ближайшем будущем мы планируем дать пользователям возможность арендовать облачные GPU-карты для ML и других сложных вычислений. Мы верим, что вносим весомый вклад в технологическое развитие компаний Казахстана с помощью ML и AI», - говорит Болат Кажкенов, технический директор VK Cloud в Казахстане.