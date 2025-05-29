Запущен пилотный проект по регистрации недвижимости с применением блокчейна

Он будет действовать с 7 июня 2025 года, в течение 12 месяцев.

Совместным приказом МЦРИАП и министра юстиции от 22 мая 2025 года запущен пилотный проект по оказанию госуслуги «Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество» через платформы организаций с применением блокчейна. Также утвержден алгоритм оказания госуслуги, который определяет взаимодействие информационных систем организаций с информационной системой «Единый государственный кадастр недвижимости» (ИС ЕГКН), кроме банков второго уровня, использующих блокчейн для подачи электронного заявления на регистрацию обременения права, передает Zakon.kz.

Так, предусмотрено, что залогодержатель посредством платформы формирует в ИС ЕГКН электронное заявление на получение госуслуги с прикреплением электронной копии правоустанавливающего документа (договор залога недвижимого имущества, договор перезалога, дополнительное соглашение к договору залога, договор уступки права требования), удостоверенного ЭЦП залогодателя, и согласие субъекта на сбор, обработку персональных данных, полученное посредством сервиса КДП.

Запрос на оказание государственной услуги проходит проверку на соответствие формату и полноте представленных сведений для оказания государственной услуги на платформе. При положительном результате проверки сведений о недвижимости и ее собственнике платформа проводит автоматическую проверку на наличие других собственников недвижимости. При наличии брачно-семейных отношений требуется согласие супруга (и) с подтверждением электронного заявления на получение государственной услуги, удостоверенное ЭЦП, и согласие субъекта на сбор, обработку персональных данных.

На основании заполненных данных на платформе осуществляется автоматическая проверка электронного заявления на получение государственной услуги, подписанного ЭЦП всех участников, на наличие прикрепленных документов (электронная копия правоустанавливающего документа, оплата за государственную регистрацию). При несоответствии требованиям алгоритма залогодержатель направляет отказ, подписанный ЭЦП руководителем залогодержателя, в личный кабинет залогодателя на веб-портале электронного правительства. При соответствии требованиям с момента подтверждения оплаты за государственную регистрацию в ИС ЕГКН поступают документы на рассмотрение.

Срок оказания государственной услуги — не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в ИС ЕГКН подтверждения об оплате за государственную регистрацию. Уведомление о государственной регистрации, либо о приостановлении или об отказе в регистрации направляется из ИС ЕГКН в личный кабинет залогодержателя на портале электронного правительства.

Кроме того, алгоритм предусматривает проведение государственной регистрации прекращения залога недвижимого имущества через платформы организаций с применением блокчейн.