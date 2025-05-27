Онлайн-шопинг бьет рекорды: средний чек на маркетплейсах в Казахстане вырос

Зафиксирован рост в 4 раза по одежде и обуви.

В 2024 году платформы электронной коммерции в Казахстане получили рекордные 152,5 миллиона заказов — это на 28% больше, чем в 2023 г. В среднем на одного казахстанца пришлось 7,6 заказа, тогда как годом ранее показатель составлял 6. Общий объем платежей на маркетплейсах составил 2,7 триллиона тенге. В сравнении с прошлым годом номинальный рост составил 50%, а с поправкой на инфляцию — 39%. При этом средний чек на один заказ вырос с 14,8 тысячи тенге в 2023 году до 17,6 тысячи в 2024 г., передает Liter.kz.

Лидерами по объему заказов остаются телефоны и гаджеты — на их долю приходится 27% всех платежей, что эквивалентно примерно 735 миллиардам тенге. Этот сегмент вырос на 51% по сравнению с прошлым годом.

Самые впечатляющие темпы роста показала категория «Одежда, обувь и спортивные товары». Общий объем платежей в этом сегменте вырос в четыре раза — с 4% от всех заказов в 2023 году до 10% в 2024 г., что составляет около 277 миллиардов тенге.

Такие данные свидетельствуют о масштабных изменениях в покупательских привычках казахстанцев и продолжающемся развитии онлайн-торговли в стране.