В стране уже есть структура, которая отвечает за оформление и продажу возвращенного имущества.

В Национальном банке Казахстана не приняли предложение мажилисменов о создании цифрового резерва для изъятых в пользу государства незаконных криптоактивов. Зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов полагает, что в этом нет необходимости, передает Sputnik.

«Криптоактив приравнен к имуществу. Все, что изымается — это доход государства. В структуре министерства финансов есть комитет госимущества, который и должен принимать изъятые активы, реализовывать их и зачислять средства в бюджет. Поэтому создавать отдельный фонд, я думаю, не стоит. Особенно при Нацбанке», — поделился он.

Между тем в Казахстане планируют ужесточить госконтроль за криптообменниками. Правила, которые вводит регулятор, требуют, чтобы:

— все обменные сервисы получили лицензию;

— использовали только разрешенные криптовалюты, список которых определит Нацбанк;

— они отвечали жестким требованиями к рискам, защите данных и прозрачности операций.

Особый контроль Нацбанк планирует ввести за стейблкоинами и цифровыми финансовыми активами. Криптобиржи МФЦА продолжат работу по своим правилам, но будут взаимодействовать только с лицензированными обменниками.