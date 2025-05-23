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    Казахстану не нужен резерв для изъятых криптоактивов — Нацбанк

    В стране уже есть структура, которая отвечает за оформление и продажу возвращенного имущества.

    23 мая 2025 11:30, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В Национальном банке Казахстана не приняли предложение мажилисменов о создании цифрового резерва для изъятых в пользу государства незаконных криптоактивов. Зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов полагает, что в этом нет необходимости, передает Sputnik.

    «Криптоактив приравнен к имуществу. Все, что изымается — это доход государства. В структуре министерства финансов есть комитет госимущества, который и должен принимать изъятые активы, реализовывать их и зачислять средства в бюджет. Поэтому создавать отдельный фонд, я думаю, не стоит. Особенно при Нацбанке», — поделился он.

    Между тем в Казахстане планируют ужесточить госконтроль за криптообменниками. Правила, которые вводит регулятор, требуют, чтобы:

    — все обменные сервисы получили лицензию;
    — использовали только разрешенные криптовалюты, список которых определит Нацбанк;
    — они отвечали жестким требованиями к рискам, защите данных и прозрачности операций.

    Особый контроль Нацбанк планирует ввести за стейблкоинами и цифровыми финансовыми активами. Криптобиржи МФЦА продолжат работу по своим правилам, но будут взаимодействовать только с лицензированными обменниками.

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