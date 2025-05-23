Казахстану не нужен резерв для изъятых криптоактивов — Нацбанк
В стране уже есть структура, которая отвечает за оформление и продажу возвращенного имущества.
В Национальном банке Казахстана не приняли предложение мажилисменов о создании цифрового резерва для изъятых в пользу государства незаконных криптоактивов. Зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов полагает, что в этом нет необходимости, передает Sputnik.
«Криптоактив приравнен к имуществу. Все, что изымается — это доход государства. В структуре министерства финансов есть комитет госимущества, который и должен принимать изъятые активы, реализовывать их и зачислять средства в бюджет. Поэтому создавать отдельный фонд, я думаю, не стоит. Особенно при Нацбанке», — поделился он.
Между тем в Казахстане планируют ужесточить госконтроль за криптообменниками. Правила, которые вводит регулятор, требуют, чтобы:
— все обменные сервисы получили лицензию;
— использовали только разрешенные криптовалюты, список которых определит Нацбанк;
— они отвечали жестким требованиями к рискам, защите данных и прозрачности операций.
Особый контроль Нацбанк планирует ввести за стейблкоинами и цифровыми финансовыми активами. Криптобиржи МФЦА продолжат работу по своим правилам, но будут взаимодействовать только с лицензированными обменниками.