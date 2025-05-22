При Нацбанке предлагают создать государственный цифровой резерв для хранения изъятых криптоактивов

Отсутствие соответствующего правового и технического механизма создает риски утраты, хищения и легализации активов через третьих лиц.

Депутат мажилиса Олжас Куспеков на пленарном заседании указал на системные пробелы и риски в сфере регулирования цифровых активов, угрожающие устойчивости финансовой системы и безопасности граждан. Он отметил, что до настоящего времени не урегулирован вопрос хранения криптоактивов, изымаемых в рамках уголовных дел, передает Zakon.kz.

«Отдельные банки второго уровня задействованы в обслуживании операций на крипторынке вне правового поля. По данным Агентства по финансовому мониторингу, через счета 10 БВУ прошли операции на сумму более 4,2 млрд тенге. Механизмы внутреннего контроля в большинстве случаев не применяются. Несмотря на установленный законодательный запрет, деятельность нелицензированных криптобирж фактически продолжается. Они доступны в AppStore и PlayMarket, свободно рекламируются, включая участие в массовых мероприятиях и соцсетях. Согласно данным аналитической компании Chainanalysis, в 2023 году 86,2% криптооборота в Казахстане, а это 3,5 млрд долларов, прошло через нелегальный сегмент», — заявил мажилисмен.

В этой связи он просит рассмотреть вопрос создания при Национальном банке государственного цифрового резерва для хранения изъятых криптоактивов, а также провести аудит денежных переводов и усилить внутренний контроль над соблюдением требований со стороны банков. Также предлагается инициировать блокировку сайтов и приложений нелицензированных криптобирж, опубликовать официальный перечень разрешенных платформ.