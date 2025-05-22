Ozon Казахстан запустил сортировочный центр в Усть-Каменогорске

Новый объект значительно ускорит доставку заказов для покупателей Восточно-Казахстанской и Абайской областей, а также позволит местным продавцам быстрее отгружать свои товары.

Сортировочный центр способен обрабатывать до 10 000 заказов в сутки — это более 300 000 заказов ежемесячно. Это означает, что жители региона теперь смогут получать свои заказы в среднем на 2 дня быстрее, а местные предприниматели — быстрее отправлять товары покупателям по всей стране. Объект обеспечит прием товаров, формирование заказов и их доставку, а также работу с возвратами.

«Мы продолжаем расширять нашу логистическую инфраструктуру в республике, чтобы сократить расстояние между товаром и покупателем. Запуск сортировочного центра в Усть-Каменогорске — это наш ответ на растущий спрос на услуги маркетплейса. Это решение поможет местному бизнесу увеличить обороты, а жителям Восточного Казахстана — получать свои товары еще быстрее», — прокомментировал Алексей Сапон, генеральный директор Ozon Казахстан.

Ozon Казахстан развивает логистическую инфраструктуру в стране с 2021 года. Логистические мощности компании в республике включают крупнейший складской комплекс и сортировочный центр в Алматы, фулфилмент-центр и сортировочный центр в Астане, а также 4 сортировочных центра в Костанае, Актобе, Атырау и Шымкенте. На Ozon.kz более 370 млн товарных наименований, бизнес на маркетплейсе развивает более 80 тыс. местных продавцов, а число активных покупателей превысило 600 тыс. казахстанцев.