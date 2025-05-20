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26,3 млн абонентов сотовой связи в Казахстане на 1 апреля 2025 г.

    За год к операторам подключилось 3,5 млн пользователей

    Мобильная связь на подъеме.

    20 мая 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь

    По состоянию на 1 апреля в Казахстане насчитывалось 26,3 млн абонентов сотовой связи — на 3,5 млн больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. При этом число пользователей, имеющих доступ к мобильному интернету, достигло 18,8 млн, что на 4,8% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Ranking.kz.

    Рынок мобильной связи демонстрирует стабильный рост по ключевым направлениям. Увеличивается объем потребляемого трафика, расширяется зона покрытия, растет проникновение мобильного интернета, а также повышается его средняя скорость. Все это говорит о высоком уровне развития отрасли.

    Более того, мобильные операторы продолжают активно внедрять в отрасли инновации и полезные сервисы, повышая удовлетворенность и лояльность клиентов. Запускаются новые услуги, улучшается поддержка, оптимизируются тарифные планы, расширяются возможности для абонентов.

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