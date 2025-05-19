В метро Алматы внедряют бесконтактную оплату

Ранее оплата банковской картой была возможна лишь через кассу или один специальный турникет.

В Алматинском метрополитене началась модернизация турникетов. С осени 2025 года оплатить проезд можно будет прямо на входе, просто приложив банковскую карту или смартфон с кошельком Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay к считывателю. Ранее оплата банковской картой была возможна лишь через кассу или один специальный турникет. Теперь же все турникеты на всех станциях будут оснащены бесконтактной системой оплаты, что значительно ускорит процесс прохода и сделает поездки комфортнее, передает Liter.kz.

Переход на современную технологию оплаты особенно удобен для тех, кто не пользуется транспортными картами или предпочитает не тратить время на покупку жетонов. Теперь не нужно будет стоять в очереди, достаточно иметь при себе карту или смартфон. Обновление инфраструктуры направлено на улучшение качества городского общественного транспорта и повышение удобства для пассажиров — как для жителей Алматы, так и для гостей города.