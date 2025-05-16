Анонс: Meet-up «Вселенная комплаенс: Супергерои финансового мира»
Обсудим ключевые риски и тренды в сфере комплаенс в условиях цифровой трансформации.
17 мая в Алматы состоится профессиональный Meet-up «Вселенная комплаенс: Супергерои финансового мира», который станет площадкой для обсуждения ключевых рисков и трендов в сфере комплаенс в условиях цифровой трансформации между представителями FinTech-индустрии, юридического и финансового секторов, экспертов по внутреннему контролю и комплаенс, а также независимыми экспертами и консультантами.
В фокусе встречи:
— противодействие легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма,
— противодействие мошенничеству,
— регулирование в сфере цифровых активов,
— защита персональных данных.
Участие бесплатное по предварительной регистрации.