Анонс: Meet-up «Вселенная комплаенс: Супергерои финансового мира»

Обсудим ключевые риски и тренды в сфере комплаенс в условиях цифровой трансформации.

17 мая в Алматы состоится профессиональный Meet-up «Вселенная комплаенс: Супергерои финансового мира», который станет площадкой для обсуждения ключевых рисков и трендов в сфере комплаенс в условиях цифровой трансформации между представителями FinTech-индустрии, юридического и финансового секторов, экспертов по внутреннему контролю и комплаенс, а также независимыми экспертами и консультантами.

В фокусе встречи:

— противодействие легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма,

— противодействие мошенничеству,

— регулирование в сфере цифровых активов,

— защита персональных данных.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.