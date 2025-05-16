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747,5 млн долларов — рынок MedTech в Казахстане

    Анонс: Meet-up «Вселенная комплаенс: Супергерои финансового мира»

    Обсудим ключевые риски и тренды в сфере комплаенс в условиях цифровой трансформации.

    16 мая 2025 10:30, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    17 мая в Алматы состоится профессиональный Meet-up «Вселенная комплаенс: Супергерои финансового мира», который станет площадкой для обсуждения ключевых рисков и трендов в сфере комплаенс в условиях цифровой трансформации между представителями FinTech-индустрии, юридического и финансового секторов, экспертов по внутреннему контролю и комплаенс, а также независимыми экспертами и консультантами.

    В фокусе встречи:

    — противодействие легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма,
    — противодействие мошенничеству,
    — регулирование в сфере цифровых активов,
    — защита персональных данных.

    Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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